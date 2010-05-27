Re: Есть тут хто живой?
Тут! Но с новым годом давно не заходил. Особо сейчас нигде не зависаю, так, больше зайду почитаю что где народ в соцсетях иногда пишет.
Привет! А чё, народ рассосался отсюда по другим ресурсам?
Где наши коммуникабельные девушки? Бывают тут? Или нет?
Re: Есть тут хто живой?
Goa-Head пишет:
Тут! Но с новым годом давно не заходил. Особо сейчас нигде не зависаю, так, больше зайду почитаю что где народ в соцсетях иногда пишет.
А чё, народ рассосался отсюда по другим ресурсам?
Я и сам не в курсе. Тут за целый год с десяток сообщений на весь форум. Кто и где понятия не имею. Но смотрю что форумы в целом в инете не пользуются большой популярностью за исключением крупных и специализированных.
Re: Есть тут хто живой?
Душа жаждет острых дискуссий! ;-)
Может быть, в этом и проблема. И все дело в том, что люди не находят на форуме интересных тем для обсуждения.
Просто во вселенной,
Как офигенно просто,
И просто офигенно...