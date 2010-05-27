tibul-kan пишет: Душа жаждет острых дискуссий! ;-)

Может быть, в этом и проблема. И все дело в том, что люди не находят на форуме интересных тем для обсуждения.

Просто светят звёзды

Просто во вселенной,

Как офигенно просто,

И просто офигенно...