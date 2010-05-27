1 Тема от tibul-kan

  • tibul-kan
  • tibul-kan
  • Местный
  • Неактивен
  • Откуда: Мэлмок
  • Зарегистрирован: 27.05.2010
  • Сообщений: 5,582

Тема: Есть тут хто живой?

Привет, народ!
Чё, совсем загнулся форум?
Где теперь все зависают? Откликнитесь кто-нить! Душа жаждет острых дискуссий! ;-)

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2 Ответ от Goa-Head

  • Goa-Head
  • Goa-Head
  • Главный модератор
  • Неактивен
  • Откуда: там, где зачемодится Зеблин
  • Зарегистрирован: 28.06.2006
  • Сообщений: 24,235

Re: Есть тут хто живой?

Тут! Но с новым годом давно не заходил. Особо сейчас нигде не зависаю, так, больше зайду почитаю что где народ в соцсетях иногда пишет.

http://i068.radikal.ru/1305/9f/23d632ce63cc.gif
- Слушай, давай зависнем в коворкинге, у меня есть идея для стартапа, я уже даже рисеч сделал. С меня смузи!

3 Ответ от tibul-kan

  • tibul-kan
  • tibul-kan
  • Местный
  • Неактивен
  • Откуда: Мэлмок
  • Зарегистрирован: 27.05.2010
  • Сообщений: 5,582

Re: Есть тут хто живой?

Goa-Head пишет:

Тут! Но с новым годом давно не заходил. Особо сейчас нигде не зависаю, так, больше зайду почитаю что где народ в соцсетях иногда пишет.

Привет! А чё, народ рассосался отсюда по другим ресурсам?
Где наши коммуникабельные девушки? Бывают тут? Или нет?

All we need is love ! (Усё що нам трэба - цэ кохання!) http://smayli.ru/data/smiles/erotika-101.gif http://doodoo.ru/smiles/sex/s056.gif

4 Ответ от Goa-Head

  • Goa-Head
  • Goa-Head
  • Главный модератор
  • Неактивен
  • Откуда: там, где зачемодится Зеблин
  • Зарегистрирован: 28.06.2006
  • Сообщений: 24,235

Re: Есть тут хто живой?

tibul-kan пишет:
Goa-Head пишет:

Тут! Но с новым годом давно не заходил. Особо сейчас нигде не зависаю, так, больше зайду почитаю что где народ в соцсетях иногда пишет.

А чё, народ рассосался отсюда по другим ресурсам?

Я и сам не в курсе. Тут за целый год с десяток сообщений на весь форум. Кто и где понятия не имею. Но смотрю что форумы в целом в инете не пользуются большой популярностью за исключением крупных и специализированных.

http://i068.radikal.ru/1305/9f/23d632ce63cc.gif
- Слушай, давай зависнем в коворкинге, у меня есть идея для стартапа, я уже даже рисеч сделал. С меня смузи!
  • Откуда: Кировск
  • Зарегистрирован: 03.07.2015
  • Сообщений: 327

Re: Есть тут хто живой?

tibul-kan пишет:

Душа жаждет острых дискуссий! ;-)

Может быть, в этом и проблема. И все дело в том, что люди не находят на форуме интересных тем для обсуждения.

Просто светят звёзды
Просто во вселенной,
Как офигенно просто,
И просто офигенно...