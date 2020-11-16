Тема: Нужен совет
Решила купить себе осветляющее средство Lakshma Maxxi. Отзывов о нем много, а вот сайт где купить указан не один. Может кто знает где лучше заказать этот крем? Желательно проверенный. Всем спасибо.
Обсуждение мурманских заведений, событий и просто болтовня.
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Мурманский форум MurmanOut.ru → Флейм → Нужен совет
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Решила купить себе осветляющее средство Lakshma Maxxi. Отзывов о нем много, а вот сайт где купить указан не один. Может кто знает где лучше заказать этот крем? Желательно проверенный. Всем спасибо.
Решила купить себе осветляющее средство Lakshma Maxxi. Отзывов о нем много, а вот сайт где купить указан не один. Может кто знает где лучше заказать этот крем? Желательно проверенный. Всем спасибо.
Не заказывай. Одна девочка решила осветлить волосы этим средством а они все выпали. На голове, а на руках и ногах выросли. Густые и красивые. Теперь ее замуж ни кто не берет
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Мурманский форум MurmanOut.ru → Флейм → Нужен совет
На основе PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc.