  • Зарегистрирован: 16.11.2017
  • Сообщений: 1

Тема: Нужен совет

Решила купить себе осветляющее средство Lakshma Maxxi. Отзывов о нем много, а вот сайт где купить указан не один. Может кто знает где лучше заказать этот крем? Желательно проверенный. Всем спасибо.

2 Ответ от serg614

  • serg614
  • serg614
  • Гуру
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 04.10.2012
  • Сообщений: 2,039

Re: Нужен совет

Варвара пишет:

Решила купить себе осветляющее средство Lakshma Maxxi. Отзывов о нем много, а вот сайт где купить указан не один. Может кто знает где лучше заказать этот крем? Желательно проверенный. Всем спасибо.

Не заказывай. Одна девочка решила осветлить волосы этим средством а они все выпали. На голове, а на руках и ногах выросли. Густые и красивые. Теперь ее замуж ни кто не берет  smiles/dr