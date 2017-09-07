Привет всем!

Всегда мечтал путешествовать много. В какой-то момент понял, что проще по Европе ездить с паспортом ЕС. Задался целью, как его получить не выезжая из России. Из множества вариантов остановился на румынском гражданстве.

По закону Румынии № 21/1991г. о гражданстве Румынии предусматривает, в статье 11, возможность восстановления утраченного румынского гражданства для тех, которые родились на бывшей территории Румынии до 1940 года или являются потомками бывшего румынского гражданина до третьего колена. Эти территории Одесская и Черновецкая область в Украине.

Нашел компанию из Украины, которая делает документы по корням ( корней у меня конечно нет), но они мне сделали справку с архива моего деда, которая подтверждает его рождение на территории г.Черновцы.

Далее - подача в г.Сучава (Румыния) поехать я туда не смог, они подали дистанционно по доверенности от меня.

Далее ожидание 1 год пока Румыния утвердит мое досье и выдаст приказ о сдаче присяги. В этой же компании подготовился ( уроки заняти 2 месяца) и сдал в консульстве в Москве. (можно было конечно и в Питере)

Теперь я с паспортом. Конечно, пришлось посуетится с изготовлением всех необходимых в последующим документов - свидетельства, паспорта.... и я даже права получил румынские.

Теперь радуюсь, )) о планы у меня теперь в США рвануть, визы не надо, там прямо на месте мне в паспорт поставят

Вот так кратко я рассказал историю.

На все про все я потратил около 2500 евро и 2 года.

Кому интересно могу рассказать подробности, пишите))))