Полно детей побирается(спрашивает мелочь) у гостиницы Меридиан. Еще они "продают" парковочные места у гостиницы.

Есть вообще мелкие: лет 5-6. Одного такого я недавно сдал в полицию - т.к. он был один в 21 час и просил у меня денежку, там сказали что вернут родителям и сделают им предупреждение - наберут 3 предупреждения и их лишат родительских прав. Мальчишка доверчивый и не шуганный - милицию он ждал за обещание шоколадки.(и это все во время страшнейшей педоистерии происходит - каков абсурд)

Что вообще можно сделать, чтоб этого не было? Ведь еще одно поколение уголовников растет.

Сдавать в милицию - ну они будут побираться как детдомовские - среди них такие вроде уже есть. Жаловаться в администрацию города? Ну боюсь, что их просто выгонят из центра, чтоб глаза не мазолили.

Да и парковка - ведь не самый плохой вариант, но педагог ведь мог бы просто организовать это как детскую легальную подработку.