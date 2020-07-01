1 Тема от pav.rin

  • pav.rin
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  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 01.07.2017
  • Сообщений: 6

Тема: Беспризорники на пяти углах.

Полно детей побирается(спрашивает мелочь) у гостиницы Меридиан. Еще они "продают" парковочные места у гостиницы.
Есть вообще мелкие: лет 5-6. Одного такого я недавно сдал в полицию - т.к. он был один в 21 час и просил у меня денежку, там сказали что вернут родителям и сделают им предупреждение - наберут 3 предупреждения и их лишат родительских прав. Мальчишка доверчивый и не шуганный - милицию он ждал за обещание шоколадки.(и это все во время страшнейшей педоистерии происходит - каков абсурд)
Что вообще можно сделать, чтоб этого не было? Ведь еще одно поколение уголовников растет.
Сдавать в милицию - ну они будут побираться как детдомовские - среди них такие вроде уже есть. Жаловаться в администрацию города? Ну боюсь, что их просто выгонят из центра, чтоб глаза не мазолили.
Да и парковка - ведь не самый плохой вариант, но педагог ведь мог бы просто организовать это как детскую легальную подработку.

2 Ответ от serg614

  • serg614
  • serg614
  • Гуру
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 04.10.2012
  • Сообщений: 2,035

Re: Беспризорники на пяти углах.

В центре всегда у мелкой пацанвы бизнес был. При советах пурукумщики жевачку просили у турмалаев, в перестройку помогали продавать все подряд, сейчас другой бизнес. Если очень уж режет глаз, то в администрации города есть целый отдел по делам молодежи. Там целая куча бездельникоов. Пишите туда, пусть идут в массы работают  smile