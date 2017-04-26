Как СМС-мошенники крадут ваши деньги и личные данные.

Каждому обладателю мобильного телефона периодически приходят СМСки от мошенников. Чаще всего люди рискуют своими деньгами из-за невнимательности, доверчивости, отсутствия информации и забывчивости.

Приведем примеры самых изощренных уловок СМС-охотников за деньгами.

"Вам отказали в кредите". И через пару дней спустя, людям приходит напоминание о сроках погашения кредита и пугающая сумма. Вспомнив о прошлой СМС, человек старается быстрее перезвонить по указанному номеру для уточнения деталей, который оказывается платным.

"Узнайте, где человек, по номеру телефона". Для получения услуги нужно отправить желаемый номер, со счета спишут определенную сумму, а в ответ должна прийти геолокация.

"Пришли денег, потом объясню". Пишут, как правило, с незнакомого номера со слезной просьбой пополнить баланс.

"Верните деньги, отправил по ошибке". Перед этим приходит СМС с номера, похожего на ваш онлайн-банк или любую платежную систему, например, QIWI-кошелек.

"Вы получили наследство". Как вариант, выиграли в лотерею или автомобиль. Чтобы получить заветное вознаграждение, предлагают сообщить паспортные данные, реквизиты карты, которые мошенники используют в личных целях.

"Ваша карта заблокирована". Тут же указан номер, на который можно перезвонить для уточнения деталей. На звонок отвечает "специалист", уточняющий данные вплоть до пин-кода вашей карты.

"Смените тариф на более выгодный". Со счета либо списывают средства, либо вам подключат "медвежью" услугу с ежемесячным платежом. По такой же схеме действуют при рассылке сообщений.

"Вас приглашают на собеседование", "Привет, давай познакомимся", "Отпишитесь от спама"."Действие услуги заканчивается. Она будет продлена автоматически. Подробности в личном кабинете". В конце СМС дана ссылка на зараженный вирусом ресурс, который поражает телефон и позволяет злоумышленникам получить доступ к личным данным.

Такая же история с сообщениями "Хорошо отдохнули, фотки тут ссылка".

"Сбой в Сети. Ваша SIM-карта будет заблокирована". Для отмены предлагается срочно перерегистрировать симку, набрав комбинацию цифр, перейдя по ссылке или перезвонив "оператору".

Банк рекомендует своим Клиентам - не реагировать (не отвечать, не перезванивать, не переходить по сомнительным ссылкам). Нужно быть очень внимательным, помнить или внести в список контактов номера вашего оператора связи и банка.

Специалисты Cyren обнаружили новую спам-кампанию, направленную на клиентов банков. В ходе кампании злоумышленники рассылают фальшивые письма якобы от крупных банков, таких как Emirates NBD и DBS Bank. Письма распространяются под видом уведомлений о сетевых платежах с прикрепленным вложением, содержащим вредоносное ПО, которое способно действовать в качестве кейлоггера и похищать криптовалюту из кошельков жертв.

Письма рассылаются ботами из США и Сингапура. Для усыпления бдительности пользователей во вложениях указываются коды SWIFT, используемые для идентификации банков и финансовых институтов для перевода денежных средств.

Прилагаемые файлы могут выглядеть как документы формата PDF, но в действительности являются исполняемыми файлами. При запуске файл удаляет себя и создает новый файл с названием filename.vbs в автозагрузке. В свою очередь, данный файл устанавливает кейлоггер, который записывает не только нажатия клавиш, но и движения мыши.

Вредонос собирает пароли и другую конфиденциальную информацию, в том числе из браузеров, FTP и почтовых клиентов (пароли, логины, историю посещения, файлы cookie и т.д.). Программа также проводит проверку на предмет криптокошельков и при их обнаружении похищает содержимое. Помимо биткойнов, вредонос может красть и другие криптовалюты, в том числе Anoncoin, BBQcoin, Bytecoin, Craftcoin, Devcoin, Digitalcoin, Fastcoin, Feathercoin, Florincoin, Freicoin, I0coin, Infinitecoin, Ixcoin, Junkcoin, Litecoin, Luckycoin, Megacoin, Mincoin, Namecoin, Phoenixcoin, Primecoin, Quarkcoin, Tagcoin, Terracoin, Worldcoin, Yacoin и Zetacoin.