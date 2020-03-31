Эпиграф: «…..его сравнивают с Андресом Сеговия, Джоном Вильямсом и Бенеде́тти Микела́нджели».

Дмитрий Нилов — это постоянное стремление к совершенству, это исключительная индивидуальность исполнительского таланта, мощность, чистота и удивительная объёмность звучания инструмента в концертном зале. Музыка в его исполнении никогда и никого не оставляет равнодушным.

Залогом этого являются тысячи концертов в России, ближнем зарубежье и Европе. От концертных залов крупнейших филармоний до старинных церквей в самых укромных уголках Европы.

Творчество Дмитрия Нилова сочетает в себе тщательность подбора исполняемых произведений, будь то вальсы А. Барриоса, Вариации Ф. Сора, музыки М. Джулиани или - вершины для любого музыканта - полифонии И.С. Баха, глубочайший анализ текста, а также огромную силу внутреннего темперамента и необыкновенно тонкий исполнительский лиризм. Именно это позволяет звучать, казалось бы, широкоизвестным произведениям в исполнении Дмитрия Нилова совершенно по-новому, открывая публике новые грани композиторского замысла.

С большим успехом музыкант в 2000-ых годах выступал в филармонии вашего города, возможно вы или ваши знакомы даже посещали его концерты.

Теперь у вас есть замечательная возможность знакомиться с творчеством Дмитрия на его канале в YouTube https://www.youtube.com/channel/UCh9ws6 … 0wMrxINMcw причем здесь представлены как его концертные записи, так и записи, сделанные в его домашней студии, позволяющие совершенно по новому оценить исполнительское мастерство музыканта и насладиться великолепным звучанием гитары.

Будем признательны за вопросы, предложения и просто "лайки", которые помогут дальнейшему продвижению каналов и сайтов, связанных с творчеством Дмитрия! Ваша поддержка важна для музыканта