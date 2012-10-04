51 Ответ от Goa-Head

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Re: Фотографии Мурманска. Годы жизни нашего города!

Спуск от Семечки по Челюскинцев?

http://i068.radikal.ru/1305/9f/23d632ce63cc.gif
- Слушай, давай зависнем в коворкинге, у меня есть идея для стартапа, я уже даже рисеч сделал. С меня смузи!

52 Ответ от serg614

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Re: Фотографии Мурманска. Годы жизни нашего города!

Нет. Обрати внимание на людей. С чем они? Дом справа внизу, стоит до сих пор. И люди до сих пор стоят на этом месте. Только другие. Дети, внуки  smile

53 Ответ от Goa-Head

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Re: Фотографии Мурманска. Годы жизни нашего города!

Значит, судя по дому, который почти в начале проспекта Ленина, это может быть остановка, которая раньше называлась как одноимённый магазин "Океан".

http://i068.radikal.ru/1305/9f/23d632ce63cc.gif
- Слушай, давай зависнем в коворкинге, у меня есть идея для стартапа, я уже даже рисеч сделал. С меня смузи!

54 Ответ от serg614

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Re: Фотографии Мурманска. Годы жизни нашего города!

Правильно. Люди идут с лыжных прогулок из долины Уюта. Там чуть дальше была остановка Озерки. Сейчас ее нет. Не знаешь куда подевались озерки.  smile

55 Ответ от Goa-Head

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Re: Фотографии Мурманска. Годы жизни нашего города!

До какого года Озерки были?

http://i068.radikal.ru/1305/9f/23d632ce63cc.gif
- Слушай, давай зависнем в коворкинге, у меня есть идея для стартапа, я уже даже рисеч сделал. С меня смузи!

56 Ответ от serg614

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  • Зарегистрирован: 04.10.2012
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Re: Фотографии Мурманска. Годы жизни нашего города!

В 60-х были

57 Ответ от Goa-Head

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Re: Фотографии Мурманска. Годы жизни нашего города!

Тогда это только те помнят, кому в районе 60и плюс-минус  лет сейчас.

http://i068.radikal.ru/1305/9f/23d632ce63cc.gif
- Слушай, давай зависнем в коворкинге, у меня есть идея для стартапа, я уже даже рисеч сделал. С меня смузи!

58 Ответ от serg614

  • serg614
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Re: Фотографии Мурманска. Годы жизни нашего города!

Goa-Head пишет:

Тогда это только те помнят, кому в районе 60и плюс-минус  лет сейчас.

Хэд, при всем моем уважении, но вся информация есть в книгах по истории Мурманска. В районе где сейчас улица Морская, были мелкие озерки, таких полно у нас. Отсюда и название пошло  smile и с засыпкой озерков - ушло!
Завтра приготовлю новую загадку.

59 Ответ от serg614

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Re: Фотографии Мурманска. Годы жизни нашего города!

http://s009.radikal.ru/i309/1611/6d/89043072a056.jpg
Что сейчас вместо деревяшки?  smile

60 Ответ от Goa-Head

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Re: Фотографии Мурманска. Годы жизни нашего города!

serg614 пишет:

Что сейчас вместо деревяшки?

На Егорова корпус учреждения, которое по привычке называю Пединститут.  smile


serg614 пишет:

и с засыпкой озерков - ушло!

Вот теперь припоминаю, что информация попадалась, но всё разве вспомнишь сразу.

http://i068.radikal.ru/1305/9f/23d632ce63cc.gif
- Слушай, давай зависнем в коворкинге, у меня есть идея для стартапа, я уже даже рисеч сделал. С меня смузи!

61 Ответ от serg614

  • serg614
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  • Гуру
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  • Зарегистрирован: 04.10.2012
  • Сообщений: 1,999

Re: Фотографии Мурманска. Годы жизни нашего города!

Хэд краевед, я так же называю  smile

62 Ответ от Goa-Head

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  • Зарегистрирован: 28.06.2006
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Re: Фотографии Мурманска. Годы жизни нашего города!

serg614 пишет:

я так же называю

Так же и с мореходками, Высшей и Средней. Хоть и первая уже сколько названий сменила, а вторая больше 20и лет как колледж, если конечно опять чего не изменилось.  smile

http://i068.radikal.ru/1305/9f/23d632ce63cc.gif
- Слушай, давай зависнем в коворкинге, у меня есть идея для стартапа, я уже даже рисеч сделал. С меня смузи!

63 Ответ от serg614

  • serg614
  • serg614
  • Гуру
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 04.10.2012
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Re: Фотографии Мурманска. Годы жизни нашего города!

http://s018.radikal.ru/i500/1611/96/0b419157e9fd.jpg
Подсказка. Район чуть изменился  smile

64 Ответ от Goa-Head

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  • Goa-Head
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  • Зарегистрирован: 28.06.2006
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Re: Фотографии Мурманска. Годы жизни нашего города!

Это не там, где кинотеатр Мурманск, угол Марла Каркса и ПЗ? Судя по "Копейке", семидесятые уже. И в районе "Панорамы" девятиэтажки пошли.

http://i068.radikal.ru/1305/9f/23d632ce63cc.gif
- Слушай, давай зависнем в коворкинге, у меня есть идея для стартапа, я уже даже рисеч сделал. С меня смузи!

65 Ответ от serg614

  • serg614
  • serg614
  • Гуру
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 04.10.2012
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Re: Фотографии Мурманска. Годы жизни нашего города!

Точно! Хэд настоящий краевед  smile

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  • Сообщений: 257

Re: Фотографии Мурманска. Годы жизни нашего города!

А вот моя загадка

http://www.etoretro.ru/data/media/1185/14542091999bf.jpg

Калинка, калинка, калинка моя!
В саду ягода малинка, малинка моя!

67 Ответ от serg614 Отредактировано serg614 (03.12.2016 20:46:18)

  • serg614
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  • Неактивен
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Re: Фотографии Мурманска. Годы жизни нашего города!

Типовое школьное здание. Таких в Мурманске несколько  smile
Чуть ниже и налево, была знаменитая пивная "Клюква"  smiles/db