Re: Фотографии Мурманска. Годы жизни нашего города!
Нет. Обрати внимание на людей. С чем они? Дом справа внизу, стоит до сих пор. И люди до сих пор стоят на этом месте. Только другие. Дети, внуки
Re: Фотографии Мурманска. Годы жизни нашего города!
Re: Фотографии Мурманска. Годы жизни нашего города!
Правильно. Люди идут с лыжных прогулок из долины Уюта. Там чуть дальше была остановка Озерки. Сейчас ее нет. Не знаешь куда подевались озерки.
Re: Фотографии Мурманска. Годы жизни нашего города!
В 60-х были
Re: Фотографии Мурманска. Годы жизни нашего города!
Тогда это только те помнят, кому в районе 60и плюс-минус лет сейчас.
Хэд, при всем моем уважении, но вся информация есть в книгах по истории Мурманска. В районе где сейчас улица Морская, были мелкие озерки, таких полно у нас. Отсюда и название пошло и с засыпкой озерков - ушло!
Завтра приготовлю новую загадку.
Re: Фотографии Мурманска. Годы жизни нашего города!
Что сейчас вместо деревяшки?
На Егорова корпус учреждения, которое по привычке называю Пединститут.
и с засыпкой озерков - ушло!
Вот теперь припоминаю, что информация попадалась, но всё разве вспомнишь сразу.
Re: Фотографии Мурманска. Годы жизни нашего города!
Хэд краевед, я так же называю
Re: Фотографии Мурманска. Годы жизни нашего города!
я так же называю
Так же и с мореходками, Высшей и Средней. Хоть и первая уже сколько названий сменила, а вторая больше 20и лет как колледж, если конечно опять чего не изменилось.
Re: Фотографии Мурманска. Годы жизни нашего города!
Точно! Хэд настоящий краевед
Re: Фотографии Мурманска. Годы жизни нашего города!
А вот моя загадка
В саду ягода малинка, малинка моя!
67 03.12.2016 20:44:05 Отредактировано serg614 (03.12.2016 20:46:18)
Re: Фотографии Мурманска. Годы жизни нашего города!
Типовое школьное здание. Таких в Мурманске несколько
Чуть ниже и налево, была знаменитая пивная "Клюква"