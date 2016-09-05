Доброго времени суток. Давно собираю отечественных роботиков Остались, как сами понимаете, самые редкие. За них готов предложить неплохие деньги от 1500 до 3000 за любого редкого, или обменять таких же робозверей, в том числе и ультраредких

Покупка идёт строго в коллекцию, без перепродажи, поэтому на цене не скуплюсь. Обычные нередкие роботы тоже интересны, если такого цвета у меня нет. От 400р за таких даю сразу

Ниже я выкладываю общее фото небольшой части того, что мне нужно. Если кто-то располагает хотя бы 1 экземпляром - смело пишите, найдём общий язык. Даже если робот поломан !!! Помимо этого я покупаю и обычных роботов в интересных цветах, с разным типом рук и другие интересные модификации робозверей

Пример

https://kvotka.ru/images/2016/06/17/0ae … 9kb.md.jpg