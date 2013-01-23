С 01.01.2017 года вступает в силу Приказ МЧС России от 24.06.2016 № 340 «Об утверждении Правил государственной регистрации маломерных судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», который устанавливает новый порядок государственной регистрации маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России.

Государственной регистрации подлежат суда, право собственности и иные вещные права на суда, а также ограничения (обременения) этих прав.

Государственная услуга по регистрации предоставляется следующим лицам:

- гражданам Российской Федерации;

- иностранным гражданам и лицам без гражданства;

- российским и иностранным юридическим лицам.

Заявление о государственной регистрации может быть подано в письменном виде по месту нахождения регистрирующего органа, а также в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Бланк судового билета состоит из двух страниц формата А4 (210 х 297 мм), представляющих лицевую и оборотную стороны, который заполняются на русском и английском языке (по желанию заявителя).

Государственная регистрация судов осуществляется физическими лицами по адресу, указанному в документах, удостоверяющих личность, или в свидетельствах о регистрации по месту жительства, выдаваемых органами регистрационного учета.

Государственная регистрация судов физическими лицами, не имеющими регистрации по месту жительства, производится по адресу, указанному в свидетельствах о регистрации по месту пребывания, выдаваемых органами регистрационного учета.

Государственная регистрация осуществляется любым органом регистрации вне зависимости от регистрации по месту жительства и (или) регистрации по месту пребывания физического лица либо места регистрации юридического лица и (или) места нахождения его обособленного подразделения.

Изменилась структура идентификационного номера маломерного судна, используемого в некоммерческих целях.

Идентификационный номер, присваиваемый маломерному судну, состоит из одиннадцати знаков, в том числе из буквенного кода, порядкового номера и буквенно-цифрового кода, определяющего принадлежность органа регистрации к субъекту РФ, и имеет следующую структуру:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Буквы Порядковый номер Обозначение субъекта Российской Федерации

Если в силу конструктивных особенностей судна отсутствует возможность несения Гос. флага РФ на флагштоке, мачте или другом предназначенном для этого предмете рангоута судна, изображение Гос. флага РФ размером не менее 300x200 мм наносится на корпус судна непосредственно за присвоенным идентификационным номером, либо на другой части корпуса судна по согласованию с соответствующим органом регистрации.