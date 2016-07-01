И так. Уважаемые туристы и просто люди, летающие по работе туда сюда. Решил создать данную тему вам в помощь. Конечно, среди вас очень много настоящих гуру, но не все такие, поэтому эта тема поможет новичкам и упростит многие вещи "старичкам". Если человек не считает деньги, он может обратиться в любую туристическую фирму и купить предложенную ему туристическую путёвку. Конечно, всё будет сделано грамотно, т.е. учтены ваши запросы, оформлена виза и предложена масса услуг других. Или пойти в авиа кассу и купить билет на самолёт по цене, которую ему озвучат. Но как можно сэкономить? Или как найти тур самому? Вот для таких людей, которые всегда хотят сделать всё сами и ещё и сэкономить, придумали добрые люди сайты мониторинги по всем доступным сервисам. И так, например, я хочу полететь в Италию из Новосибирска, но жить на улице то я не буду, значит мне нужен отель. Мне нужна страховка, мне нужна виза, мне нужен автомобиль в аренду, мне нужно такси-трансфер до отеля, мне нужно, нужно, нужно... Как это сделать не утонув в дебрях интернета?

1. Выбираю билет и гостиницу

http://goo.gl/xj7MyW

Что я выиграю? А то, что я могу мониторить цены хоть каждый день. Купить билет или забронировать номер в отеле по той цене, которая меня устроит. Кроме того, я могу попасть на акцию со скидками и купить или забронировать всё в 10-60% дешевле, а это не плохая экономия.

2. Мне нужна виза, я могу заказать её онлайн с доставкой.

ttp://goo.gl/LGqV78

Что я выиграю? Скорее всего время. Делая всё сам, я избегну накладок, буду уверен в правильности введённой мной информации.

3. Мне нужна страховка, я могу сделать её онлайн, практически мгновенно.

ttp://goo.gl/m63AiJ

Что я выиграю? Время и, скорее всего, сэкономлю.

И, так, у меня есть виза, есть страховка, есть билет, забронирован номер в отеле. Что ещё я могу себе любимому сделать?

4. Конечно же мне нужен трансфер до гостиницы!

ttp://goo.gl/2gNS2L

Прилетел, сел в такси, доехал до отеля. Всё очень комфортно.

5. Но сидеть в отеле я же не хочу!!! Поэтому я подготовил себе экскурсии. Именно подготовил, в то время, которое меня устраивает. Но это сделать не просто, поэтому предлагаю два сервиса.

ttp://goo.gl/o2atHZ

ttp://goo.gl/zKFEbG

Зачем мне это? Затем, что экскурсия будет для меня, без толпы, и туда, куда я захочу.

6. Хорошо всё, но раз я поехал дикарём, мне нужна машина, что бы самому поездить по городу и посмотреть что к чему.

ttp://goo.gl/Y7JRPb

Это один из брокеров по сдаче автомобилей в прокат. У меня нет цели рекламиться, так что, это как пример. Если есть другие похожие сервисы, если разрешит администрация (помогать людям нужно), выкладывайте в отзывах, желательно с отзывами о том, как вы воспользовались сервисом.

Ну вот, пожалуй и всё. Все люди работают за зарплату, страховщики, тур операторы, и т.д. все берут комиссию себе в з/п. Имеют право, они делают работу за вас. Но если вы сами всё сделаете, используя готовые инструменты, то вы потратите не много времени и сэкономите деньги, которые сможете потратить на те услуги, от которых вы обычно отказывались при подборе путёвок.

Если вы всё-таки хотите приобрести готовую путёвку не выходя из дома, вам в помощь:

ttp://goo.gl/CnMgx7

ttp://goo.gl/jkxPSf

Ну вот, собственно и всё. Дорогие мои, не бойтесь экспериментировать и искать то, что нужно именно вам и только вам, а не всем и каждому.

Всем отличного отдыха и безопасных полётов!!

Если кто-то воспользуется моей помощью, пожалуйста, напишите отзыв и какие пункты вы использовали, что бы новички могли повторить ваш путь!

И, самое главное, вы ВСЕГДА можете снять бронь, сдать билет, отказаться от ненужного вам чего-либо. Это ваше право.

А это вам небольшой бонус. Сервис морских круизов.

ttp://goo.gl/nTekJ2

И сервис мониторинга и поиска дешёвых автобусных билетов.

ttp://goo.gl/t2Cfkg

h прибавете, если будет интересно.