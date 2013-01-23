Государственные инспектора по маломерным судам инспекторского отделения г. Мурманск ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области» напоминают;

Наступила долгожданная весна в Мурманской области, средняя температура воздуха днем от + 3 до + 7 градусов цельсия. Но несмотря на это, любители зимней рыбалки, рискуют собственной жизнью, выходя на лед.

На замерзший водоем (озеро, река) необходимо выходить с особой осторожностью, и не забывать, что:

- безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см;

- безопасная толщина льда для группы людей не менее 12 см.

Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара пешней или лыжной палкой покажется хоть немного воды - это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.

Рюкзак необходимо повесить на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза в случае, если лед под вами провалится.

На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20 – 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки.

В случае если вы стали участником или свидетелем происшествия, чрезвычайной ситуации звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «051», или «112».