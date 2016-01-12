1 Тема от Flint1

  • Flint1
  • Читатель
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 12.01.2016
  • Сообщений: 1

Тема: Остановить вырождение общественного электротранспорта в РФ

Предлагаю подписать петицию с целью не дать выродиться общественному электротранспорту (троллейбусы, трамваи) в России, а также сделать его комфортным и удобным для людей! Письмо В.В. Путину о доработке принятого ГД 30.06.2015 Федерального Закона № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации".

Увы, в области троллейбусов и трамваев сложилось бедственное положение. Это массовое явление в России. Предприятия, обслуживающие городской электротранспорт, вынуждены закрываться, так как не окупают себя. Те, которые ещё держатся на плаву, вынуждены сокращать объемы выполняемой работы, сокращать количество подвижного состава, увольнять квалифицированных специалистов. Подобные события уже наблюдались недавно в Астрахани, Волгограде, Тольятти, Саратове, Дзержинске Нижегородской области, Петрозаводске, Кургане, Благовещенске и других городах. Поддержите, распространите!

https://www.change.org/p/%D0%BF%D1%80%D … 1%81%D1%8F

2 Ответ от serg614

  • serg614
  • serg614
  • Гуру
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 04.10.2012
  • Сообщений: 1,999

Re: Остановить вырождение общественного электротранспорта в РФ

Все от руководителя зависит. Вот у нас Коробков правильный мужик и предприятие правильное, а был бы какой редиска и ездили бы только на маршрутках зачуханных.

  • Откуда: из 70-х
  • Зарегистрирован: 18.05.2010
  • Сообщений: 10,429

Re: Остановить вырождение общественного электротранспорта в РФ

Трамваи только в "спальниках", из центра убрать НАВСЕГДА!!! Все пробки только из-за них, они везут кондуктора и еще максимум 2-3 человека!!! НЕНАВИЖУ трамваи!  smiles/ar

Когда я хочу услышать что-то умное, я начинаю говорить.

4 Ответ от serg614

  • serg614
  • serg614
  • Гуру
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 04.10.2012
  • Сообщений: 1,999

Re: Остановить вырождение общественного электротранспорта в РФ

Дмитрий I пишет:

Трамваи только в "спальниках", из центра убрать НАВСЕГДА!!! Все пробки только из-за них, они везут кондуктора и еще максимум 2-3 человека!!! НЕНАВИЖУ трамваи!  smiles/ar

Дмитрий, а за счет чего они тогда выживают? Трамваи, помню в Одессе трамваи были бесплатные или троллейбусы?

  • Откуда: из 70-х
  • Зарегистрирован: 18.05.2010
  • Сообщений: 10,429

Re: Остановить вырождение общественного электротранспорта в РФ

Выделением бюджетных денег, а значит МЫ все их спонсируем, только лично я не хочу!!!

Когда я хочу услышать что-то умное, я начинаю говорить.

6 Ответ от serg614

  • serg614
  • serg614
  • Гуру
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 04.10.2012
  • Сообщений: 1,999

Re: Остановить вырождение общественного электротранспорта в РФ

Дима, так транспорт муниципальный, а значит и твой тоже. Собирай активистов ,требуйте закрытия ущербного предприятия. За вас это делать ни кто не будет. Мы все живем как в ссср, считая что за нас все решит мудрая кпсс, но  другое время  sad

  • Откуда: из 70-х
  • Зарегистрирован: 18.05.2010
  • Сообщений: 10,429

Re: Остановить вырождение общественного электротранспорта в РФ

lol  lol  lol  кто ж его закроет, это мощная прачечная для властеимущих!!! Быстрее меня закроют, а не их!

Когда я хочу услышать что-то умное, я начинаю говорить.

8 Ответ от serg614

  • serg614
  • serg614
  • Гуру
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 04.10.2012
  • Сообщений: 1,999

Re: Остановить вырождение общественного электротранспорта в РФ

Дмитрий I пишет:

lol  lol  lol  кто ж его закроет, это мощная прачечная для властеимущих!!! Быстрее меня закроют, а не их!

Димон пробуй, с нас передачки, Нами готовит хорошо   smile