Привет!

Я гитарист из Мурманска, активно изучаю акустическую и электрогитару, хочу со временем играть и сочинять [тяжелую и акустическую музыку] в собственной группе.

Сам нигде не выступал, муз. образование - год репетиторства в музыкальной школе, и несколько лет самостоятельно, то есть уровень все еще близок к начальному.

Вот трехминутное видео с моей игрой:

https://vk.com/video81926345_171878306

Ищу единомышленника-гитариста в изучении гитары и музтеории - одному скучно.

Если предложение в целом интересно, то добавляйтесь в друзья и пишите

vk.com/id81926345