1 Тема от hawkhw

  • hawkhw
  • Читатель
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 10.01.2016
  • Сообщений: 1

Тема: Ищу гитариста-единомышленника

Привет!

Я гитарист из Мурманска, активно изучаю акустическую и электрогитару, хочу со временем играть и сочинять [тяжелую и акустическую музыку] в собственной группе.
Сам нигде не выступал, муз. образование - год репетиторства в музыкальной школе, и несколько лет самостоятельно, то есть уровень все еще близок к начальному.
Вот трехминутное видео с моей игрой:
https://vk.com/video81926345_171878306

Ищу единомышленника-гитариста в изучении гитары и музтеории - одному скучно.
Если предложение в целом интересно, то добавляйтесь в друзья и пишите cool

vk.com/id81926345

2 Ответ от serg614

  • serg614
  • serg614
  • Гуру
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 04.10.2012
  • Сообщений: 1,999

Re: Ищу гитариста-единомышленника

У нас страна советов  smile
Что могу посоветовать- надо петь, только не бардовскую тягомотину, а экстрим, политику и т. Д. Тут сразу заметят и поднимешься, а потом уже можно и для души.
Пример песни - Порошенко кончай дурить, давай бухать вместе и дружно жить. твое сало, наша водяра и жить сразу весело по кайфу стало.
Я сам из Мурманска хочешь прилетай, мы тебя встретим, покажем край. Будем корешами, в моря пойдем, рыбы половим, песни поорем  smile
Ну как то так  smiles/db
Больше креатива!

3 Ответ от Goa-Head

  • Goa-Head
  • Goa-Head
  • Главный модератор
  • Неактивен
  • Откуда: там, где зачемодится Зеблин
  • Зарегистрирован: 28.06.2006
  • Сообщений: 24,206

Re: Ищу гитариста-единомышленника

hawkhw пишет:

Я гитарист из Мурманска

serg614 пишет:

Я сам из Мурманска хочешь прилетай, мы тебя встретим, покажем край.

К старому Новому году уже готовишься?  smiles/db  big_smile

serg614 пишет:

в моря пойдем, рыбы половим

Где твоё судно базируется , в Киркинесе или Тромсё?  smile

http://i068.radikal.ru/1305/9f/23d632ce63cc.gif
- Слушай, давай зависнем в коворкинге, у меня есть идея для стартапа, я уже даже рисеч сделал. С меня смузи!

4 Ответ от tibul-kan

  • tibul-kan
  • tibul-kan
  • Местный
  • Неактивен
  • Откуда: Мэлмок
  • Зарегистрирован: 27.05.2010
  • Сообщений: 5,580

Re: Ищу гитариста-единомышленника

hawkhw пишет:

Вот трехминутное видео с моей игрой:
https://vk.com/video81926345_171878306

vk.com/id81926345

ESP чёрная, Fender чёрный, всё вокруг серо-чёрное.... Мрачно и загадочно! lol
Ну, а если без шуток, то муз.теорию самостоятельно изучать - не лучший вариант. Обязательно нужен учитель. Равно как и для обучения на гитаре тоже нужен если не учитель, то человек, владеющий инструментом и могущий подсказать ошибки, дать дельные советы.
А вообще, в наш век тотального интернета, можно найти немеряно обучающего видео в интересующем стиле. Там всё наглядно, с примерами, фишечками...
Поскольку сам музыкант, могу посоветовать начать с досконального изучения нескольких композиций любимой группы. А дальше, если желание есть, всё обязательно получится!
Вот тут немножко видео :
http://melody24.net/artist/videos/%D0%A … eavy+Metal

All we need is love ! (Усё що нам трэба - цэ кохання!) http://smayli.ru/data/smiles/erotika-101.gif http://doodoo.ru/smiles/sex/s056.gif