ESP чёрная, Fender чёрный, всё вокруг серо-чёрное.... Мрачно и загадочно!

Ну, а если без шуток, то муз.теорию самостоятельно изучать - не лучший вариант. Обязательно нужен учитель. Равно как и для обучения на гитаре тоже нужен если не учитель, то человек, владеющий инструментом и могущий подсказать ошибки, дать дельные советы.

А вообще, в наш век тотального интернета, можно найти немеряно обучающего видео в интересующем стиле. Там всё наглядно, с примерами, фишечками...

Поскольку сам музыкант, могу посоветовать начать с досконального изучения нескольких композиций любимой группы. А дальше, если желание есть, всё обязательно получится!

Вот тут немножко видео :

http://melody24.net/artist/videos/%D0%A … eavy+Metal

All we need is love ! (Усё що нам трэба - цэ кохання!)