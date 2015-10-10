Pol пишет: Плюс воровство. С этим вообще -жесть. Шанс необворованным есть только у местных. Менты все в доле.

Я не отрицаю того факта, но когда были никто не обворовывал, и знакомые были и до и после. Не сталкивались. Хотя, конечно на югах всё время было много "гастролёров", и в Сочи и в Адлере в том числе.

serg614 пишет: Я там был в Сухуми и рядом в Аджарии.

Абхазия не рядом с Аджарией, там ещё через Грузию ехать. Поти, Кобулети и т.д. От Сухуми до Батуми больше двухсот км, конечно, если сравнивать с Мурманской областью, то не очень много. Это как от Мурманска до Зеленборского или чуть меньше.

serg614 пишет: Чай хороший раньше производили, коллекционный, лучше индийского и китайского.

Только самый лучший мог сравниться с не самым лучшим китайским. Самый северный чай , увы, но это помои. Что Краснодарский, что Грузинский. С Китаем у меня бы язык не повернулся бы сравнивать, где чая просто моря и разного качества. Другой вопрос в том, что в большинстве у нас продаётся не самый качественый чай.



serg614 пишет: И что в Абхазии?

Что не понравилось?

Мне места нравятся, особенно в Гаграх, красота, море и горы. Новый Афон - одно из красивейших мест. Меня и невосстановленные объекты инфраструктуры не смущали, есть в этом что-то. Каждому своё, понимаешь.

В нулевых годах туда было очень бюджетно поехать, в сравнении с Адлером тем же, дёшево дом снять и т.д. Мне лично какие-то дискотЭки с караоке и прочим на хрен не нужны были, хотя и этого в Абхазии хватало. Народу было тогда не очень много, спокойнее было. Сейчас конечно, и цены выросли , и т.д.

nami пишет: какие-то шикарные пещеры

в Новом Афоне пещеры, ага.



Pol пишет: Ну их на хрен эти наши курорты.

Особенно Сочи сейчас, несоразмерно дорого .



Pol пишет: Нечего там делать.

Причём, потенциал у страны большой, сколько мест всяческих. Но, начать уже с цен на то чтобы добраться, плюс цены и всё остальное на местах.... Одних призывов "Отдыхайте в России" мало.