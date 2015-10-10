Тема: Поездка в Сочи на олимпиаду...
Мы с семьёй хотели съездить на олимпиаду в Сочи, говорят там суперски после олимпиады.... Расскажите о Сочи и скажите как там сейчас... стоит ли туда ехать?
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Мурманский форум MurmanOut.ru → Спорт, туризм и активные виды отдыха → Поездка в Сочи на олимпиаду...
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Мы с семьёй хотели съездить на олимпиаду в Сочи, говорят там суперски после олимпиады.... Расскажите о Сочи и скажите как там сейчас... стоит ли туда ехать?
Есть вот вариант посетить гостиницу Альмира в городке Адлер http://www.travel.ru/hotel/russia/adler_sochi/almira/. Нам знакомые которые отдыхали в том году в Адлере больше советуют поехать туда. Говорят что город интереснее чем Сочи, но мы знаем что это на любителя и поэтому спрашиваем совет у вас....
А что там может быть интересного? Провинциальные курортные городишки.
И что в Абхазии? Я там был в Сухуми и рядом в Аджарии. Чай хороший раньше производили, коллекционный, лучше индийского и китайского.
Мрак в той Абхазии. У подруги там дом и родственники по мужу. Отдыхает в силу обстоятельств там и жалуется постоянно. Разрушенное после войны не восстанавливают. Ценник вверх ползет. Плюс воровство. С этим вообще -жесть. Шанс необворованным есть только у местных. Менты все в доле. А Адлер.... друзья в этом году забронировали в тех местах домик. Аккурат между Сочи и Адлером. Привыкли, блин, к честности буржуинов. Так их два раза кинули. Плюс бабла оставили, грят, жесть. Ну их на хрен эти наши курорты. Нечего там делать. Ни в Сочи, ни в Адлере, ни в Абхазии, ни в Крыму. Вообще!
Была в Пицунде в 1987 в санатории, запомнились какие-то шикарные пещеры, в которые возили
Места красивые, не спорю. Природа, море, виды.. Но только этим сыт не будешь, к сожалению
Плюс воровство. С этим вообще -жесть. Шанс необворованным есть только у местных. Менты все в доле.
Я не отрицаю того факта, но когда были никто не обворовывал, и знакомые были и до и после. Не сталкивались. Хотя, конечно на югах всё время было много "гастролёров", и в Сочи и в Адлере в том числе.
Я там был в Сухуми и рядом в Аджарии.
Абхазия не рядом с Аджарией, там ещё через Грузию ехать. Поти, Кобулети и т.д. От Сухуми до Батуми больше двухсот км, конечно, если сравнивать с Мурманской областью, то не очень много. Это как от Мурманска до Зеленборского или чуть меньше.
Чай хороший раньше производили, коллекционный, лучше индийского и китайского.
Только самый лучший мог сравниться с не самым лучшим китайским. Самый северный чай , увы, но это помои. Что Краснодарский, что Грузинский. С Китаем у меня бы язык не повернулся бы сравнивать, где чая просто моря и разного качества. Другой вопрос в том, что в большинстве у нас продаётся не самый качественый чай.
И что в Абхазии?
Что не понравилось?
Мне места нравятся, особенно в Гаграх, красота, море и горы. Новый Афон - одно из красивейших мест. Меня и невосстановленные объекты инфраструктуры не смущали, есть в этом что-то. Каждому своё, понимаешь.
В нулевых годах туда было очень бюджетно поехать, в сравнении с Адлером тем же, дёшево дом снять и т.д. Мне лично какие-то дискотЭки с караоке и прочим на хрен не нужны были, хотя и этого в Абхазии хватало. Народу было тогда не очень много, спокойнее было. Сейчас конечно, и цены выросли , и т.д.
какие-то шикарные пещеры
в Новом Афоне пещеры, ага.
Ну их на хрен эти наши курорты.
Особенно Сочи сейчас, несоразмерно дорого .
Нечего там делать.
Причём, потенциал у страны большой, сколько мест всяческих. Но, начать уже с цен на то чтобы добраться, плюс цены и всё остальное на местах.... Одних призывов "Отдыхайте в России" мало.
Хэд, мы с Сухуми ехали до Батуми часа 4 на автобусе по каким то горным тропам. Хорошо я с похмелья был и воспринимал действительность с грустью и тоской. Кругом обрывы и как они там ездят, загадка.
Чай которым меня угощали, в магазинах не продавался. Специальный институт чаеводства, элитные сорта. Я в те года мог сорт чая определить по вкусу, цвету и запаху. Речка там еще рядом была, Чаква по моему. Сейчас скорей всего все разрушено.
Я в те года мог сорт чая определить по вкусу, цвету и запаху
Это в те года, а нынче сортов чая в десятки раз больше в доступности. Это только одних только чаёв из Китая если коснуться.
Да сейчас или дорого или полёты запретили. Вообщем скоро дома будем сидеть. На лавочке возле дома отпуск свой будем проводить. Или по городу по своему покатаемся.
serg614 пишет:
Я в те года мог сорт чая определить по вкусу, цвету и запаху
Это в те года, а нынче сортов чая в десятки раз больше в доступности. Это только одних только чаёв из Китая если коснуться.
Хэд, тот чай сейчас бы стоил рублей 1000, не меньше, вот и представь качество. То что нам сейчас впаривают, смесь чая и химикатов, красителей, улучшителей и т. Д.
Хэд, тот чай сейчас бы стоил рублей 1000, не меньше, вот и представь качество.
Цены на качественные сорта китайского чая видел? Хоть и чая там больше чем пара элитных кустиков и пары зарослей потенциальных заварных дров под Краснодаром, лелеемых целым институтом чаеводства.
То что нам сейчас впаривают, смесь чая и химикатов, красителей, улучшителей и т. Д.
Это больше касается ароматизированных чаёв. Ты на сам чай взгляни, дровишек сколько напилено, безотходное производство, про пакетики понятно, дрова напилены - опилки в пакеты.
Так и с чаем подороже мухлевать любят, подсунуть более дешёвый под видом дорогого. Или банально цену ещё больше взвинтить.
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Мурманский форум MurmanOut.ru → Спорт, туризм и активные виды отдыха → Поездка в Сочи на олимпиаду...
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