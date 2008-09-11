Тема: Жизнь без наличных
Швеция планирует отказаться от наличных денег.
http://www.newsru.com/arch/finance/23ma … money.html
В перспективе, весь мир, может, придет к этому.
Можете себе представить жизнь без наличных? В России?
Обсуждение мурманских заведений, событий и просто болтовня.
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Мурманский форум MurmanOut.ru → Флейм → Жизнь без наличных
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Швеция планирует отказаться от наличных денег.
http://www.newsru.com/arch/finance/23ma … money.html
В перспективе, весь мир, может, придет к этому.
Можете себе представить жизнь без наличных? В России?
в крупных городах могу, но в остальных селеньях не могу там и света порой нет, какой нафиг безнал
Однозначно нет!!! Причин очень много, одна из них, это "комиссия" банков и распи....во работников банковской сферы!
Да и пачка живых денег в руках мне приятней,чем карта с той же суммой,например
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Мурманский форум MurmanOut.ru → Флейм → Жизнь без наличных
На основе PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc.