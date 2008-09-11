1 Тема от nami

  • nami
  • nami
  • Свой
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 11.09.2008
  • Сообщений: 40,872

Тема: Жизнь без наличных

Швеция планирует отказаться от наличных денег.

http://www.newsru.com/arch/finance/23ma … money.html

В перспективе, весь мир, может, придет к этому.

Можете себе представить жизнь без наличных? В России?

Понять женскую логику легко, достаточно научиться играть в бильярд кубиками

2 Ответ от serg614

  • serg614
  • serg614
  • Гуру
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 04.10.2012
  • Сообщений: 1,999

Re: Жизнь без наличных

в крупных городах могу, но в остальных селеньях не могу  smile  там и света порой нет, какой нафиг безнал  smiles/dr

  • Откуда: из 70-х
  • Зарегистрирован: 18.05.2010
  • Сообщений: 10,429

Re: Жизнь без наличных

Однозначно нет!!! Причин очень много, одна из них, это "комиссия" банков и распи....во работников банковской сферы!

Когда я хочу услышать что-то умное, я начинаю говорить.

4 Ответ от Goa-Head

  • Goa-Head
  • Goa-Head
  • Главный модератор
  • Неактивен
  • Откуда: там, где зачемодится Зеблин
  • Зарегистрирован: 28.06.2006
  • Сообщений: 24,206

Re: Жизнь без наличных

Как верно заметил Серж, в крупных городах ещё можно. Сам замечаю,что чаще всего пользуюсь картой. Но совсем отменять нельзя ни в коем случае.

http://i068.radikal.ru/1305/9f/23d632ce63cc.gif
- Слушай, давай зависнем в коворкинге, у меня есть идея для стартапа, я уже даже рисеч сделал. С меня смузи!

5 Ответ от nami

  • nami
  • nami
  • Свой
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 11.09.2008
  • Сообщений: 40,872

Re: Жизнь без наличных

Да и пачка живых денег в руках мне приятней,чем карта с той же суммой,например  smile

Понять женскую логику легко, достаточно научиться играть в бильярд кубиками