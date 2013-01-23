Наступила осень. Пришло время охотников и рыболовов. Осенью температура воды составляет всего 10-11 градусов, поэтому существует опасность падения в холодную воду.

Также осенние воды таят опасность и для владельцев маломерных судов, ведь если лодка перевернется, и человек окажется в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз, а холодная вода будет сковывать движения. Спастись в такой ситуации бывает довольно трудно.

Во избежание несчастных случаев напоминаем простые правила поведения на воде в осенний период:

- Будьте внимательны и осторожны, находясь вблизи водоемов;

- ВНИМАНИЕ!!! Не оставляйте без присмотра детей, существует вероятность их падения в воду.

Владельцы маломерных судов, не выходите на водоем:

- в ветреную погоду;

- в нетрезвом состоянии;

- на неисправном плавсредстве;

- без спасательных средств (жилет, нагрудник и т.д.);

- в темное время суток;

- не перегружайте плавсредство;

- не пренебрегайте спасательным жилетом (наденьте его, а не положите в лодку);

- берите всегда с собой мобильный телефон;

- сообщайте людям на берегу, куда и на сколько вы поехали;

- в случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону "112".

Соблюдайте безопасность на воде!