Тема: Безопасность на воде в осенний период
Наступила осень. Пришло время охотников и рыболовов. Осенью температура воды составляет всего 10-11 градусов, поэтому существует опасность падения в холодную воду.
Также осенние воды таят опасность и для владельцев маломерных судов, ведь если лодка перевернется, и человек окажется в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз, а холодная вода будет сковывать движения. Спастись в такой ситуации бывает довольно трудно.
Во избежание несчастных случаев напоминаем простые правила поведения на воде в осенний период:
- Будьте внимательны и осторожны, находясь вблизи водоемов;
- ВНИМАНИЕ!!! Не оставляйте без присмотра детей, существует вероятность их падения в воду.
Владельцы маломерных судов, не выходите на водоем:
- в ветреную погоду;
- в нетрезвом состоянии;
- на неисправном плавсредстве;
- без спасательных средств (жилет, нагрудник и т.д.);
- в темное время суток;
- не перегружайте плавсредство;
- не пренебрегайте спасательным жилетом (наденьте его, а не положите в лодку);
- берите всегда с собой мобильный телефон;
- сообщайте людям на берегу, куда и на сколько вы поехали;
- в случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону "112".
Соблюдайте безопасность на воде!